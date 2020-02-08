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Катя Осадчая показала нежное фото сына

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Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая редко публикует фотографии младшего сына Ивана. Однако бывают исключения, когда звезде хочется поделиться семейной жизнью.

Знаменитая мама Катя Осадчая решила обнародовать редкое фото своего сына Ивана. Снимком она поделилась с подписчиками на своей странице в инстаграме.

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Сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова не часто можно увидеть на их страницах в социальных сетях или на публике вместе со звездными родителями. Супруги пытаются держать семейную жизнь подальше от посторонних глаз.

Вчера, 7 февраля, Екатерина поделилась трогательным фото. На нем Ивасик позирует, стоя спиной к камере и глядя в окно. На улице идет снег, поэтому мальчик с восторгом наблюдает за этим. Он одет в желтую футболку и черные шорты.

Когда слово "снег" наконец перешло из фантазий в реальность,
– подписала фотографию Катя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Предлагаем посмотреть подборку милых фотографий сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Катя Осадчая
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