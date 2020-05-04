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Катя Осадчая показала стройные ножки в изысканном платье: фото

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Катя Осадчая показала стройные ножки в изысканном платье
Катя Осадчая показала стройные ножки в изысканном платье / Instagram / @kosadcha

Украинская телеведущая даже в течение карантина не исчезает с телеэкранов. Вчера, 3 мая, вместе с мужем Катя Осадчая провела благотворительный марафон "Ты не один", к которому присоединились именитые звезды отечественного шоу-бизнеса. Сама же знаменитость выбрала для онлайн-мероприятия роскошное вечернее платье изумрудного цвета, которое обнажило ее стройные ноги.

Звездной семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова удается совмещать работу с отдыхом даже в условиях общенационального карантина. Супруги присоединились к благотворительному концерту "Ты не один", который призван собрать средства для врачей. На личной инстаграм-странице известная телеведущая показала совместные карды с любимым мужчиной, продемонстрировав свой роскошный образ.

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Катя Осадчая предстала в асимметричном платье изумрудного цвета с короткой юбкой и длинным шлейфом. Наряд обнажил хрупкие плечи звезды и подчеркнул декольте, которое она украсила лаконичными цепочкам. С изысканным платьем гармонично сочетались туфли цвета металлик на высоком каблуке. Легкие локоны дополнил обруч с камнями, который подходил к серьгам.

Не менее эффектно выглядел и муж Осадчей Юрий Горбунов. На нем был черный костюм и белая рубашка. Звездная пара покорила всех зрителей безупречным внешним видом и в очередной раз доказала свою профессиональность под прицелом камер.

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Катя Осадчая
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