Катя Осадчая поразила поклонников образом в кимоно: яркие фото

Телеведущая Екатерина Осадчая в очередной раз прибегла к экспериментам с внешним видом. На этот раз звезда поразила поклонников, надев кимоно.

Украинская знаменитость Екатерина Осадчая любит экспериментировать с образами, меняя наряды и головные уборы. Недавно звезда поразила ярким перевоплощением и примерила парик с темными короткими волосами. А теперь надела кимоно и вызвала активное обсуждение своего наряда в сети.

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На днях она опубликовала фото на своей странице в инстаграме, на котором позирует в черно-белом кимоно. На голове у знаменитости венок из красных цветов по бокам, и золотистым цветком посередине. Естественный макияж и искренняя улыбка гармонично дополнили ее образ.

Публикация была посвящена выходу нового сезона программы "Светская жизнь", которая в этом году празднует свое пятнадцатилетие.

На старт, внимание, марш ... "Светская жизнь" скоро в эфире. К новому сезону готовы. Этот год для нас юбилейный, поэтому готовим для вас много сюрпризов. Начинаем снимать,

– написала в посте Катя.