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Катя Осадчая поразила сходством с мамой в ее юбилей: редкое фото

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Знаменитая украинская телеведущая довольно активно ведет личный блог в социальных сетях. Екатерина Осадчая публикует фото с мужем и сыном, демонстрируя семейную гармонию. Однако ее семья всегда оставалась вне объективом фотографов. В день рождения мамы звезда поздравила ее публично, показав эксклюзивное фото.

Сегодня, 28 февраля, свой юбилей празднует мама популярной звезды украинского шоу-бизнеса Екатерины Осадчей. Несмотря на то, что родители не появляются рядом с дочерью публично, она решила поздравить ее на страницах своего Инстаграма на глазах у полутора миллионов фолловеров.

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Екатерина решила не афишировать возраст своей мамы, однако отметила, что дата юбилейная. Она заверила поклонников, что ее внешнему виду можно только позавидовать. Она тщательно заботится о своем здоровье, занимаясь йогой и силовыми тренировками. Именно такая физическая активность и увлечение искусством позволяют ей поражать молодостью.

Также знаменитость вспомнила забавную историю. Вместе со старшим 17-летним сыном Кати Ильей бабушка прогуливалась по Киеву. На такое семейное появление соседи отреагировали неоднозначно, ведь спутали внука со взрослым сыном.

Я бы тоже не подумала, что моя мама уже бабушка двух внуков. Будь такой же молодой, а мы будем брать пример,
– поздравила телеведущая.

На фото мама Екатерины позирует в одном из элитных столичных заведений. Для празднования она выбрала стильный образ, отметившись незаурядным вкусом. На ней белая рубашка с мелким цветочным принтом и черная жилетка без рукавов. Образ довершило массивное ожерелье и трендовые очки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівняння на Маму :) Мамі бажаю натхнення на всі заплановані звершення, а всім нам зустріти ювілей в такій крутій формі. Йога, trx, малювання і догляд за великою родиною :) сусідка зустріла мою маму з сімнадцятирічним онуком і зауважила, що син вже такий дорослий я б теж не подумала, що моя мама вже бабуся двох онуків. Будь такою ж молодою, а ми будемо брати приклад. З Днем народження! Любимо і безмежно дякуємо за все ️

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Подписчики не могли не отметить поразительное сходство матери и дочери. Предлагаем сравнить черты лица именитой украинской телеведущей и ее матери-именинницы.


Катерина Осадчая с мамой / Instagram / @kosadcha

Стоит отметить, что своего отца Александра звезда также решила поздравить с днем рождения публично. В июне в этом году она опубликовала фото рядом с папой, отметив, что они похожи как внешне, так и по характеру.

 

Катя Осадчая с отцом / Instagram / @kosadcha
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Автор: Марина Джура
Теги: Катя Осадчая LifeStyle
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