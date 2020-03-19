Катя Осадчая посоветовала сериалы на время карантина: звездная подборка

В условиях национального карантина гражданам достаточно сложно находиться в самоизоляции, ограничившись виртуальным общением. Однако украинские звезды обнародуют собственные советы, как разнообразить время на самоизоляции. Катя Осадчая решила порекомендовать сериалы для семейного просмотра.

При современных обстоятельствах звезды превращаются в инфлюенсеров и лидеров мнений, которые способны не только изменить отношение общества к длительному карантину, но и обеспечить досуг фанов дома. Так, знаменитости проводят онлайн-концерты и общаются с фолловерами на страницах социальных сетей.

К теме Катя Осадчая составила список своих любимых фильмов: что советует пересмотреть телеведущая

Кроме того, кумиры активно делятся своими литературными и кинематографическими вкусами. Ранее Катя Осадчая составила список любимых фильмов, а сейчас решила поделиться списком сериалов, которые достойны внимания: "Обязательно дополню предыдущий список фильмами разных жанров, созданных в разные времена. А пока делюсь своими любимыми сериалами".

Подборка сериалов от Кати Осадчей

"Корона"

– Тот случай, когда историю Великобритании во время правления Елизаветы II можно изучить, только просматривая сериал. Чего только стоит фраза: "За время моего правления вы уже пятый премьер. Вы все болеете, устаете, не хотите нести ответственность, а я остаюсь. У меня, в отличие от вас, выбора нет".

"Молодой папа"

– Фантазия на тему возможного Папы. Особого внимания заслуживает наряд Джуда Лоу в роли Папы Римского, который принимает нестандартные для католицизма решение.

"Новый папа"

– С Джудом Лоу объединяется несравненный Джон Малкович. Раскрывать секретов не буду, ибо это тот случай, когда продолжения сериала не проигрывает первой части.

"Утреннее шоу"

– Кажется, этот сериал видели все. Но если вы еще не успели и вас очень интересует жизнь телевидения изнутри в условиях движения Me too, обязательно посмотрите. За то, что продюсеру Харви Вайнштейну дали 23 годам тюрьмы, история сериала приобретает еще большую актуальность.

"Черное зеркало"

– Сериал называют пророческим: сценаристы воплотили в нем все свои фантазии о будущем и политику. И удивительно, что проблемы в ленте не только придуманные, но и со временем становятся все более актуальными.

"Политик"

– Красиво отснята политическая ирония. Хотя наша политическая жизнь в Украине такое, что все сериалы отдыхают.