Катя Осадчая повторила стильный образ Екатерины Кухар: фото

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Екатерина Осадчая и Кактерина Кухар надели одинаковые платья / LifeStyle 24

Знаменитые модницы всегда стремятся выглядеть эффектно и непревзойденно, выбирая дизайнерскую одежду. Однако и они не застрахованы от плагиата. Так, ведущая Катя Осадчая надела такое же платье, как и прима-балерина Екатерина Кухар.

Соответствующими снимками знаменитые украинки поделились в сети. На одном фото Екатерина Кухар блистала в черном платье от отечественного бренда Pollardi Fashion Group. Наряд прима-балерина выбрала специально для прямого эфира "Танцев со звездами-2018".

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Стильное платье имело прозрачную ткань, которая обнажала стройные ноги Екатерины Кухар. Ярким акцентом стало черное боди, которое знаменитая модница надела под наряд, и разноцветный декор в виде звезд.

Катерина Кухар у стильнійсукні
Екатерина Кухар в стильном платье / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Ефектний образ Катерини Кухар
Эффектный образ Екатерины Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

На съемках новых эпизодов "Светской жизни" ведущая Екатерина Осадчая повторила образ звездной коллеги. Она дополнила наряд оригинальным головным убором в собственном стиле, что вызвало восторг у ее поклонников. В таком образе Катя Осадчая взяла интервью у Натальи Могилевской, которая, по стечению обстоятельств, также продемонстрировала платье, как у актрисы Ольги Сумской.

Катя Осадча у такій же сукні, як Катерина Кухар
Катя Осадчая в таком же платье, как Екатерина Кухар / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Катя Осадчая Стиль и мода
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