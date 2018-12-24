Катя Осадчая поздравила поклонников с католическим Рождеством: яркое фото

Знаменитая украинская телеведущая, которая поддерживает хорошие отношения со многими европейскими звездами, поздравила католический мир с Рождеством. Яркое фото и красивое поздравление тронуло украинских "фолловеров" Кати Осадчей.

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. Жена Юрия Горбунова появилась на фото возле большой рождественской шопки, украшенной гирляндами и новогодним венком, которым обычно украшают двери в предновогоднее время.

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Ведущая поздравила поклонников, которые празднуют католическое Рождество, с праздником и пожелала счастья и мира в каждый дом.

Поздравляю весь католический мир с Рождеством! Пусть счастье, мир и согласие царят в каждом доме,

– прокомментировала новогоднюю фотографию Катя Осадчая.

На фотографии возле вертепа, которая передает рождественскую атмосферу, ведущая появилась в широких штанах и яркой короткой куртке. Ее стильный образ дополнили платок и зеленые угги. На снимке Катя Осадчая показалась сама, вероятно, ее муж Юрий Горбунов сыграл роль фотографа. К слову, на фотографии отмечена геолокация, ведущая провела католический сочельник в Киевской области.