Катя Осадчая поздравила поклонников с католическим Рождеством: яркое фото

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram/ @kosadcha

Знаменитая украинская телеведущая, которая поддерживает хорошие отношения со многими европейскими звездами, поздравила католический мир с Рождеством. Яркое фото и красивое поздравление тронуло украинских "фолловеров" Кати Осадчей.

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. Жена Юрия Горбунова появилась на фото возле большой рождественской шопки, украшенной гирляндами и новогодним венком, которым обычно украшают двери в предновогоднее время.

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Ведущая поздравила поклонников, которые празднуют католическое Рождество, с праздником и пожелала счастья и мира в каждый дом.

Поздравляю весь католический мир с Рождеством! Пусть счастье, мир и согласие царят в каждом доме,
– прокомментировала новогоднюю фотографию Катя Осадчая.

На фотографии возле вертепа, которая передает рождественскую атмосферу, ведущая появилась в широких штанах и яркой короткой куртке. Ее стильный образ дополнили платок и зеленые угги. На снимке Катя Осадчая показалась сама, вероятно, ее муж Юрий Горбунов сыграл роль фотографа. К слову, на фотографии отмечена геолокация, ведущая провела католический сочельник в Киевской области.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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