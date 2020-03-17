Катя Осадчая составила список своих любимых фильмов: что советует пересмотреть телеведущая

Карантин – не повод сидеть дома сложа руки, и ждать, когда же наконец мы сможем выйти на работу. Большинство звезд и знаменитостей считает, что это время обязательно стоит провести с пользой.

Так, все в один голос рекомендуют больше времени уделять семейному уюту, близким людям, больше говорить, слушать друг друга и просто любить и верить, что злосчастный коронавирус нас быстрее обойдет.

Читайте также: Как украинские звезды проводят время на карантине: фото и видео

Чтобы вынести из 3-недельного карантина максимум пользы, можно заняться самообразованием, самосовершенствованием, или просто наконец-то хорошо отдохнуть, прочитать книги, которые залежались на полках, или просто посмотреть фильмы, на которые всегда не хватало времени.

Своим личным любимым списком на разные кинематографические жанры поделилась телеведущая Екатерина Осадчая. По ее словам, в последние дни есть достаточно времени, чтобы подумать, почему все это случилось с человечеством.

Впечатление, будто кто-то решил, что нам нужно остановиться и начать ценить вещи, к которым мы настолько привыкли, что перестали их замечать. Путешествия, посиделки с друзьями, поход к парикмахеру, кофе за столиком возле окна, занятия в спортзале, пикники,

– зазначил Осадчая.

Список рекомендуемых фильмов от Кати Осадчей

"Два папы"

– Хорошее кино, основанное на реальных событиях. Интересно узнать о Папе Римском и его предшественнике. Энтони Хопкинс был номинирован на Оскар в этом году.

"Рокетмен"

– Люблю фильмы-мюзиклы. Убеждена, вы слышали о ленте, и все же напомню, что это автобиографическая работа о сэре Элтоне Джоне.

"Паразиты"

– Этот фильм, наверное, уже все пересмотрели. Но, если у вас до сих пор не хватило для него времени, обязательно посмотрите работу победителя прошлогоднего Каннского кинофестиваля и лауреата нынешнего Оскара.

"Щегол"

- Уже не новинка, да и многие говорят, что книга сильнее, чем фильм. Соглашусь, но советую посмотреть, как экранизировали эту сложную историю.

Фильмы на кулинарную тему от Кати Осадчей

"Повар на колесах"

"Шеф"

"Повар для президента"

"Пряности и страсти"

"Джули и Джулия"

Романтические комедии и драмы от Кати Осадчей

Романтические комедии и драмы Екатерина Осадчая пересматривает в зависимости от настроения. По ее словам, когда полно проблем, хочется легкого фильма.