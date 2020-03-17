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Катя Осадчая составила список своих любимых фильмов: что советует пересмотреть телеведущая

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Карантин – не повод сидеть дома сложа руки, и ждать, когда же наконец мы сможем выйти на работу. Большинство звезд и знаменитостей считает, что это время обязательно стоит провести с пользой.

Так, все в один голос рекомендуют больше времени уделять семейному уюту, близким людям, больше говорить, слушать друг друга и просто любить и верить, что злосчастный коронавирус нас быстрее обойдет.

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Чтобы вынести из 3-недельного карантина максимум пользы, можно заняться самообразованием, самосовершенствованием, или просто наконец-то хорошо отдохнуть, прочитать книги, которые залежались на полках, или просто посмотреть фильмы, на которые всегда не хватало времени.

Своим личным любимым списком на разные кинематографические жанры поделилась телеведущая Екатерина Осадчая. По ее словам, в последние дни есть достаточно времени, чтобы подумать, почему все это случилось с человечеством.

Впечатление, будто кто-то решил, что нам нужно остановиться и начать ценить вещи, к которым мы настолько привыкли, что перестали их замечать. Путешествия, посиделки с друзьями, поход к парикмахеру, кофе за столиком возле окна, занятия в спортзале, пикники,
– зазначил Осадчая.

Список рекомендуемых фильмов от Кати Осадчей

"Два папы"

– Хорошее кино, основанное на реальных событиях. Интересно узнать о Папе Римском и его предшественнике. Энтони Хопкинс был номинирован на Оскар в этом году.

"Рокетмен"

– Люблю фильмы-мюзиклы. Убеждена, вы слышали о ленте, и все же напомню, что это автобиографическая работа о сэре Элтоне Джоне.

"Паразиты"

– Этот фильм, наверное, уже все пересмотрели. Но, если у вас до сих пор не хватило для него времени, обязательно посмотрите работу победителя прошлогоднего Каннского кинофестиваля и лауреата нынешнего Оскара.

"Щегол"

- Уже не новинка, да и многие говорят, что книга сильнее, чем фильм. Соглашусь, но советую посмотреть, как экранизировали эту сложную историю.

Фильмы на кулинарную тему от Кати Осадчей

  • "Повар на колесах"
  • "Шеф"
  • "Повар для президента"
  • "Пряности и страсти"
  • "Джули и Джулия"

Романтические комедии и драмы от Кати Осадчей

Романтические комедии и драмы Екатерина Осадчая пересматривает в зависимости от настроения. По ее словам, когда полно проблем, хочется легкого фильма.

  • "Отпуск по обмену"
  • "Вечное сияние чистого разума"
  • "Книжный клуб"
  • "Старый Новый год"
  • "Один день"
  • "Реальная любовь"
  • "Правило виноделов"
  • "Свет в океане"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Останніми днями вдосталь часу, аби подумати, чому так трапилося з людством. Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки. ⠀ Хоча, якщо дивитися на проблему з іншого боку, якщо всі здорові, більшість цих справ можна робити вдома чи знаходити їм цікаву альтернативу. Та й з’являється величезний бонус — ми нарешті проведемо багато часу з родиною. Стільки, скільки не проводили дуже давно. ⠀ Що ми робитимемо вдома? Обов’язково розповідатиму. ⠀ Багато хто запитує, яке переглянути кіно. Ділюся стрічками, які сподобалися мені нещодавно. А також розповім про фільми, які я дивлюся, коли настрій так собі. ⠀ Почнемо з нещодавніх фільмів. ⠀ «Два папи» — гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч. ⠀ «Рокетмен». Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона. ⠀ «Паразити» — цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця минулорічного Каннського кінофестивалю та -лауреата цьогорічного Оскара. ⠀ «Щогол» — вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію. ⠀ Моє окреме кохання — фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів: «Кухар на колесах» «Шеф» «Кухар для президента» «Прянощі та пристрасті» «Джулі та Джулія» ⠀ My gilty pleaser — романтичні комедії та драми, залежно від настрою. Коли повно негараздів, хочеться легкого кіна. Тут мої улюблені й драми, й комедії про кохання: ️ «Відпустка за обміном» ️ «Вічне сяйво чистого розуму» ️ «Книжковий клуб» ️ «Старий Новий рік» ️ «Один день» ️ «Реальне кохання» ️ «Правило виноробів» ️ «Світло в океані» ⠀ Поки це все, що спало на думку. Згадаю, напишу ще один пост. І ви пишіть в коментарях, що переглядатимете або любите переглядати. Буду вдячною за поради!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Катя Осадчая
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