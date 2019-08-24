Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с днем рождения: видео
В субботу, 24 августа, украинский телеведущий Юрий Горбунов отмечает день рождения. Его очаровательная жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.
На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала видео из общих фото с мужем. В подписи телеведущая добавила, что уже пять лет 24 августа для нее праздник двойной.
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С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам,
– заявила звездная жена.
Екатерина поблагодарила любимого, что он для нее стал мужем с "лучшим в мире характером и чувством юмора, который спасает в любой ситуации".
"Спасибо тебе, моя любимая. Я тебя очень люблю", – ответил на видео Горбунов.
К поздравлениям присоединилась и украинская певица Настя Каменских, которая опубликовала черно-белое селфи с ведущим.
Юрчик! С днем рождения тебя, солнышко! Пусть твои близкие тебя радуют, а в работе все получалось. Исполняй мечты,
– добавила в подписи новоиспеченная жена Потапа.
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