Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с днем рождения: видео

В субботу, 24 августа, украинский телеведущий Юрий Горбунов отмечает день рождения. Его очаровательная жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала видео из общих фото с мужем. В подписи телеведущая добавила, что уже пять лет 24 августа для нее праздник двойной.

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С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам,

– заявила звездная жена.

Екатерина поблагодарила любимого, что он для нее стал мужем с "лучшим в мире характером и чувством юмора, который спасает в любой ситуации".

"Спасибо тебе, моя любимая. Я тебя очень люблю", – ответил на видео Горбунов.

К поздравлениям присоединилась и украинская певица Настя Каменских, которая опубликовала черно-белое селфи с ведущим.

Юрчик! С днем рождения тебя, солнышко! Пусть твои близкие тебя радуют, а в работе все получалось. Исполняй мечты,

– добавила в подписи новоиспеченная жена Потапа.