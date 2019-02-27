Катя Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения: яркое фото

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Знаменитая украинская телеведущая редко делится личной жизнью в социальных сетях, однако в день рождения своей матери она не смогла удержаться. Катя Осадчая опубликовала милую фотографию с мамой, трогательно поздравив ее с праздником.

Недавно звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов праздновали второй день рождения сына Ивана, а уже через неделю бессменная телеведущая программы "Светская жизнь" поздравляет с праздником свою маму. Она опубликовала редкое фото на своей странице в Instagram, прокомментировав его нежными словами.

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На снимке мама Кати Осадчей появилась в солнцезащитных очках и стильном наряде, а сама Екатерина в белой рубашке и черный брюках. Они радостно улыбались, непринужденно позировав перед камерой.

С Днем рождения, моя вечно молодая Мама!!!! Пусть будет много поводов для улыбок,
– написала Катя Осадчая под фотографией с мамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Теги: LifeStyle Катя Осадчая
Источник: LifeStyle 24
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