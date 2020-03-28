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Катя Осадчая умилила сеть домашним селфи с Юрием Горбуновым: нежное фото

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Знаменитые украинские супруги, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, соблюдают карантин и остаются дома. Влюбленные поделились нежным домашним селфи.

Коронавирус стал причиной введения карантина во многих странах мира на разных континентах. Люди остаются дома, чтобы уберечься от инфицирования. Катя Осадчая и Юрий Горбунов тоже придерживаются этого. Они наслаждаются временем, проведенным вдвоем и с сыном Иваном. Чуть ли не ежедневно супруги радуют поклонников новыми фотографиями.

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Звездные родители рассказывают не только о том, как развлекают сына на карантине, но и публикуют романтические уютные кадры. Пара ввела традицию. Теперь Катя и Юрий проводят вечерние прямые эфиры в инстаграме, где рассказывают о своих буднях, делятся полезными советами и отвечают на вопросы поклонников. Также они проводят время у камина.

Ведущая распространила на личной странице в инстаграме милое фото с любимым. На нем они позируют улыбающимися и счастливыми.

Вечер пятницы дома. Хотите с нами к камину?
– подписала снимок Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Отметим, по состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. От COVID-19 умерли 8 человек. Четырем лицам удалось выздороветь. Граждан призывают позаботиться о собственной безопасности и без лишней надобности не выходить из дома.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине LifeStyle Звездные романы
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