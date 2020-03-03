Катя Осадчая умилила сеть фотографией сына

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая не часто делится фотографиями младшего сына. Однако иногда знаменитость радует поклонников нежными кадрами, на которых позирует Иван.

Катя Осадчая и ее муж, актер и ведущий Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. На страницах в соцсетях редко можно увидеть семью вместе, но бывают исключения, когда звездные супруги публикуют фотографии Ивана на своих инстаграм-страницах.

Читайте также: Дочь Ольги Сумской очаровала чувственными кадрами с дочкой и мужем

Катя и Юрий стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Они не появляются на публике вместе с детьми, не дают интервью, в которых комментируют брак, а также редко делятся семейными фото.

На днях ведущая опубликовала снимок, на котором маленький Иван позирует, сидя на стуле. Сын Осадчей и Горбунова смотрит в окно, вид из которого выходит на город. Звездная мамочка стильно одела сынишку. На Ване видим серую кофту и джинсы. К наряду подобраны кроссовки белого цвета на высокой подошве, что очень актуально в этом сезоне.

Настроение – сидеть, созерцать и думать,

– подписала фото Осадчая.

Иногда фотографии Ивана можно увидеть и на странице звездного папы Юрия Горбунова.