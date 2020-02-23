Катя Осадчая умилила сеть весенним образом: яркие фото

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая каждый раз демонстрирует свой изысканный стиль. Знаменитость похвасталась в сети новым весенним платьем.

Катя Осадчая не перестает поражать поклонников. Звезда часто делится в социальных сетях фотографиями, на которых показывает стильные и роскошные наряды. На днях она опубликовала на своей странице в инстаграме серию теплых фото в легком нежном платье.

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На кадрах телеведущая позирует на фоне своего дома. Она одета в платье из легкой ткани бежевого цвета с интересным весенним принтом. Такой наряд она соединила с белыми кедами, которые имеют золотистый узор. На руке у Кати массивный браслет. Также Осадчая добавила к образу большие солнцезащитные очки.

Волосы звезда собрала в пучок. Как известно, Катя является сторонницей естественной красоты, поэтому на фотографиях ее можно увидеть без макияжа.

А вы готовы к весне? Я уже наготове выгуливать летние платья,

– написала в публикации ведущая.



Катя Осадчая в весеннем платье бежевого цвета / Instagram / @kosadcha



Телеведущая Катя Осадчая наслаждается солнечной погодой / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая позирует на фоне собственного дома / Instagram / @kosadcha