Каток и ярмарка на территории завода Roshen в Киеве: цены, время работы, фото

Впервые в Киеве открылись зимняя ярмарка и каток на территории кондитерской фабрики Roshen – Roshen Winter Village. Официальное открытие состоялось 7 декабря. Подробнее читайте в нашем материале.

В Киеве на территории кондитерской фабрики расположен большой открытый каток, елка высотой почти 15 метров и новогодняя ярмарка с разнообразной столичной подборкой стрит-фуда.

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Адрес

Roshen открыт ежедневно. Находится Winter Village рядом с Киевской кондитерской фабрикой Roshen, по адресу: пр. Науки,1 (заехать на парковку можно с ул. М.Гринченко).

График:

Будние дни (с пн по пт) – с 12:00 до 22:00;

Выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00;

Вход на территорию – бесплатный;

Вход на каток – платный.

Цены

Каток от Roshen в Киеве является самым большим сезонным катком в Украине. Его площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров.

Входной билет на каток в будние дни стоит 120 гривен, а в выходные – 140 гривен. Важно, детям до 4 лет включительно – вход бесплатный, в сопровождении взрослого. Детям до 7 лет (включительно) – вход только в сопровождении взрослого.

Отметим, что прокат коньков входит в стоимость билета. Но посетители также могут приходить со своими коньками. Для проката закуплены новые коньки европейского производства.

Тем, кто впервые вступил на лед, помогут профессиональные инструкторы.



Каток и ярмарка на территории Roshen / Фото: the-village.com.ua, roshen.com

Для гостей катка Roshen был построен отдельный павильон, где можно выпить горячие напитки и перекусить, а благодаря большим окнам – можно наблюдать за происходящим на катке. В павильоне вы найдете угощение на любой вкус. Попробуете чебуреки в "Настоящих чебуреках", согреетесь ароматными напитками в Buck Coffeе, а также попробуете настоящие бельгийские вафли в Waffle Bar. Кроме того, у Roshen Winter Village есть: Fish & Chips, Smoked Mexico, Pasta To Go, глинтвейн Бар, BAILEYS Bar, Black Burger, Meat Market и "Реберня".

Каток будет открыт для посетителей до 8 марта, ведь при его создании использовались технологии, которые позволяют поддерживать работу площадки даже при плюсовой температуре.