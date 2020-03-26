Католическая Пасха в Украине: дата празднования

Пасха – важный и величественный церковный праздник для православных и католиков. Католическую Пасху православные христиане будут праздновать 19 апреля, а католики на неделю быстрее – 12 апреля.

Православные и католики используют юлианский и григорианский календари. Поэтому даты православной и католической Пасхи всегда отличаются друг от друга.

Пасха 2020 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Дата этого великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год она разная. Иногда разница составляет одну неделю, иногда две недели, а иногда эти даты совпадают.

Традиции католической Пасхи

Католической Пасхе, как и православной, предшествует 40-дневный пост. К светлому дню Пасхи христиане готовятся с большим трепетом. Они придерживаются Великого поста, ограничивая себя в еде и других удовольствиях, чтобы очиститься и достойно встретить Светлое Христово Воскресение.



Католическая Пасха 2020

Завершается Великий пост в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Пасхальное богослужение. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча, огонь которой раздают всем христианам.

После этого Пасхал ставится на алтарь, и начинается следующая часть богослужения – Литургия Слова, во время которой читается девять библейских чтений. За Литургией Слова следует Литургия Крещения и Евхаристическая литургия. А заканчивается служба традиционным провозглашением "Христос воскрес!", на что верующие в храме отвечают "Воистину воскрес!".



Традиции католической Пасхи

Основным атрибутом католической Пасхи считаются крашеные яйца и кулич. Издавна у христиан была привита традиция дарить крашенки гостям. Как и в православном мире, у католиков яйца символизируют начало новой жизни. С яйцами даже связана интересная история.

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Традиция угощать близких и друзей пасхальными яйцами связана с Марией Магдалиной. Христианская святая первой принесла весть о будущем воскресении Иисуса. Рассказала она об этом апостолам, а они рассказывали уже всему миру.

Однако, когда Мария принесла эту весть императору Тиберию, он усомнился в возможности воскресения. Тогда святая преподнесла правителю Тиберию белое яйцо и сказала: "Христос Воскрес!", после чего яйцо чудом стало ярко-красным.



Крашанки символизируют начало новой жизни

На Пасху католики посещают своих близких родственников. На стол ставят не только крашеные яйца, но и шоколадные яйца для самых маленьких. Основными блюдами являются кролик, запеченный гусь или курица. Пекут католики также пряники в форме овечек или кроликов. А праздничное утро начинается с поисков пасхального кролика, который спрятан в доме.