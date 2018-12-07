Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев

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Католическое Рождество 2018 выходной в Украине - выходные дни на праздник
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев / 24 канал

Согласно календарю выходных на 2018 год, который утвердил Кабмин, украинцев ждет еще один дополнительный выходной в декабре. Таким образом в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовой кодекс Украины внесли Католическое Рождество 25 декабря, зато из этого перечня исключили другой выходной – 2 мая.

В декабре украинцев ждут 3 выходных дня. Католическое Рождество в 2018 году (25 декабря) выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, будет выходным днем, однако его придется отработать в субботу, 22 декабря. Поэтому украинцы получат три выходных дня: воскресенье, понедельник, вторник.

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31 декабря (понедельник) сделают выходным, который нужно будет отработать в субботу, 29 декабря. Новогодние праздники продлятся три дня: 30 декабря, 31 декабря и 1 января.

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Выходные в декабре 2018

Школьников ждут зимние каникулы, которые будут длиться с 30 декабря по 13 января 2019 года.

Католическое Рождество стало официально выходным днем: смотрите видео

Теги: Религия LifeStyle Food and Drinks Новогодние праздники Рождество
Источник: 24 канал
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