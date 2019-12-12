Катрин Денев выписали из больницы после инсульта: детали самочувствия актрисы

76-летняя легенда французского кино ХХ века перенесла ишемический инсульт в начале ноября этого года. Ее экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. В одной из клиник Парижа она проходила курс реабилитации в течение месяца. Представители близкого окружения звезды сообщили о состоянии ее здоровья.

Актриса с мировым именем не покинула свою успешную карьеру и продолжает появляться в успешных фильмах. Однако во время съемок фильма "De son vivant", что в переводе означает "За жизнь", ей стало плохо. Судьбоносно, что экранизация картины происходила в одной из парижских больниц, поэтому медики смогли быстро предоставить Катрин Денев необходимую помощь.

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Актриса перенесла ишемический инсульт. И хотя менеджеры звезды утверждали, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, однако ей пришлось провести месяц в клинике. Там она проходила курс лечения и реабилитации.

На днях французское издание "Le Parisien" сообщило, что женщина наконец покинула больничные стены и продолжает заботиться о своем здоровье дома. Отмечают, что домой она вернулась около недели назад, где ее видели неподалеку от своего дома. Катрин Денев даже готова вернуться к съемкам.

Она отдыхает и восстанавливается, чтобы как можно скорее начать работу,

– уверяют представители ее окружения.



Актриса Катрин Денев / Orange

Кроме того, коллега звезды сообщил, что съемки "De son vivant" планируют завершить до начала следующего года. А вскоре на мировых экранах появится фильм "Правда" с Катрин Денев в главной роли.