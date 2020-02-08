Katya Chilly исполнила "космический" хит на сцене отбора Евровидения 2020: видео

Украинская исполнительница Katya Chilly, которая вернулась в шоу-бизнес несколько лет назад, решила попробовать свои силы на Национальном отборе Евровидения-2020. Певица выступила под номером 3 на сцене конкурса.

Певица долгое время скрывала свой хит на Евровидение-2020, поэтому сегодня, 8 февраля, она впервые представила свою композицию под названием "Піч". В выступлении ей помогали три бэк-вокалистки и один бэк-вокалист родом из Перу, а также музыкант со скрипкой. Украинские мотивы в песне, певческий щебет и, моментами, акапельное исполнение заворожили весь зрительный зал на отборе Евровидения.

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Свое выступление звезда украинской сцены исполнила в традиционном украинском костюме и босиком – широкой зеленой юбке с черными вышитыми орнаментами и в белой рубашке. Длинные прямые волосы, которые развивались, и массивные украшения из камней на шее завершили образ Katya Chilly.

Свои комментарии относительно выступления традиционно оставили и судьи и ведущий шоу – Сергей Притула, который отметил, что весь зал почувствовал невероятную энергетику исполнительницы. Он убежден, что судьи, по его мнению, разделятся во мнениях относительно выступления. Так и случилось: Тина Кароль сказала, что это "безупречное, шокирующее выступление", но ему нужна доработка, чтобы было чему зацепиться зрителям. Андрей Данилко также положительно отозвался на песню. Виталий Дроздов отметил, что здесь нет песни, но есть мантра и магия, и он сам под них попал, от чего счастлив.

Katya Chilly – Піч на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о Katya Chilly?

Это украинская певица и композитор. Ее творчество насчитывает 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании и более тысячи в Украине. В 2017 году Chilly участвовала в седьмом сезоне вокального талант-шоу "Голос країни", где спела песню "Світлиця" и обернула все четыре тренерских кресла. В полуфинале талант-шоу Chilly исполнила песню "Яблонька", но не попала в финал, уступив другому участнику команды Кароль – Александру Клименко.