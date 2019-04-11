Каждая нота в этой песне для него, – Настя Каменских посвятила трек своему любимому

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Настя Каменских презентовала песню для своего любимого
Настя Каменских презентовала песню для своего любимого / Пресс-служба

Певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников романтическим сюрпризом для своего любимого. Во время "Вечера премьер с Екатериной Осадчей" артистка презентовала новый трек "Обіцяю", который посвятила загадочному бойфренду.

Выступление состоялось 10 апреля. Во время шоу Настя Каменских презентовала вторую украиноязычную песню в своем творчестве – композицию "Обіцяю". Лирический трек она впервые показала поклонникам и в очередной раз привлекла внимание к своей личной жизни.

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В песне "Обіцяю" Настя Каменских поет о любви, а каждое ее слово, как убеждает звезда, обращенное к бойфренду. И хотя артистка еще не хочет знакомить мужчину с публикой, именно для него она посвятила свое выступление на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

В каждую песню я вкладываю настоящие эмоции и чувства. На такое искреннее исполнение меня вдохновляет то, что я чувствую внутри. Ведь нельзя честно петь о том, что тебе не знакомо. Я по-настоящему люблю и каждое слово, каждая нота в этой песне – для него. Именно поэтому она получилась такой душевной,
– рассказала Настя Каменских.

Настя Каменських
Настя Каменских / пресс-служба

По словам представителей певицы, официальная премьера песни состоится в конце апреля 2019 года. В композиции Настя Каменских смешала музыкальные стили, соединив танцевальный такт с романтическими звуками фортепиано. Сейчас сторонники опубликовали лишь фрагменты песни "Обіцяю", которая уже получила немалую популярность.

 

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Теги: Новости Украины Музыка Настя Каменских LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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