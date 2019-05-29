Каждый сходит с ума по-своему, – Иво Бобул о коллегах, идущих в политику

Известный украинский исполнитель Иво Бобул не остался в стороне от всплеска политической активности среди представителей шоу-бизнеса и поделился собственным мнением на этот счет.

Известно, что о желании появиться на политической арене показали такие звезды, как Святослав Вакарчук, который уже представил свою команду в партии "Голос", Виктор Павлик, который будет баллотироваться в парламент от партии "Стабильность", а также Оля Полякова, которая намерена создать чисто женскую партию.

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Следовательно, 65-летний артист Иво Бобул дал свое видение ситуации в издании The Lime. Мужчина считает, что такие решения должны быть осознанными.

Думают, что политики так легко? Ну... пусть пробуют. Пусть идут. Хоть в "партию голых женщин", хоть куда... Каждый сходит с ума по-своему,

– отметил Бобул.

Относительно вопроса о возможных политических амбициях самого Иво Бобула, певец категорически отрицал. По его мнению, политика является очень серьезной и грязной вещью, и заниматься ею должны люди, которые в ней разбираются.



Иво Бобул на президентских выборах 21 апреля / Facebook / @ Иво Бобул

При этом, как подчеркнул артист, подобные решения должны приниматься осознанно, ведь "политика – не проходной двор", поэтому он надеется, что "рано или поздно этот бардак в политике все же закончится".

Артист не всегда может быть политиком. Если есть понимание, что это его призвание, что он закончил карьеру, и он самодостаточный человек – тогда, возможно. Не знаю, что они думают по этому поводу. Каждый кузнец своего... не хочется ругаться, но своего пиз*еца, понимаете? Своего счастья,

– добавил артист.

В итоге Иво Бобул посоветовал Виктору Павлику, в частности, всегда оставаться артистом: "Не поддержал бы такую ​​партию, хотя Виктор Павлик – это человек, который на сцене благодаря мне. А кто его нашел? Кто его сделал артистом? И я бы посоветовал ему заниматься сценой. он всю жизнь к этому шел. он хороший артист, хороший певец. А в политику он может и лет через 10 уйти".