KAZKA, DZIDZIO и Федишин: звезды ответили на обвинения в неуплате налогов

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KAZKA ответила на обвинения в неуплате налогов
KAZKA ответила на обвинения в неуплате налогов / Instagram / @kazka.band

Заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов на днях опубликовал список в Facebook из представителей шоу-бизнеса, которые, по его словам, свою деятельность не обозначают в документах и налогов не платят.

В публикации заместителя главы ГФС отмечалось, что в список тех, кто ложно заполняет декларации, пытаясь избежать налогообложения, попали Анна Седокова, Ани Лорак, Дзидзьо, Камалия, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Позитив ("Время и Стекло") Мария Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, А. Зарицкая (KAZKA), Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик и другие.

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Некоторые украинские звезды уже отреагировали на обвинения в неуплате налогов. Так, как пишет KP.UA., менеджер группы KAZKA заявил, что Бамбизов опубликовал ложную информацию.

Евгений Бамбизов опубликовал ложную информацию. Среди "звезд, которые далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками" он указал имя Александры Зарицкой солистки группы KAZKA. В то время как Александра честный налогоплательщик, и все ее доходы облагаются налогом согласно действующему законодательству Украины. Хотим обратить внимание государственных органов на то, что распространение дезинформации порочит репутацию, честь и достоинство артистов. На наш взгляд, важно воздерживаться от оценочных суждений лиц, занимающих такие высокие должности. Даже на своей личной странице необходимо осознавать ответственность за распространение неправдивой информации и выбор броских заголовков, свойственных желтой прессе,
– отметил менеджер KAZKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

В комментарии ТСН продюсер Дзидзьо Анатолий Безух также заявил, что артист является сотрудником компании, в которой получает заработную плату, и платить налоги "в индивидуальном порядке" не должен.

Это сообщение в Facebook свидетельствует либо о некомпетентности, либо о неосведомленности, или о желании пропиариться. Дзидзьо не является субъектом предпринимательской деятельности. Он является сотрудником компании, в которой получает зарплату. Он так же является совладельцем компании, и компания платит ему дивиденды и авторские. Если человек является работником компании, то платить налоги в индивидуальном порядке не должен. Дзидзьо абсолютно добросовестный и образцовый налогоплательщик. И все прозрачно. Да, мы неплохо зарабатываем, но есть и большие расходы зарплаты музыкантов, коллектива, содержание офиса, студии и многое другое. Из прибыли обеих наших компаний мы платим все налоги. Вот например в прошлом месяце мы выплатили Дзидзьо дивиденды 500 тысяч, и сразу 58 тысяч налога уплатили,
– объяснил Анатолий Безух.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Украинская певица Ирина Федишин также призналась, что не понимает, как оказалась в этом списке.

"Мы с мужем долго платим налоги. Я не очень хорошо разбираюсь, но у нас есть бухгалтер, и всю отчетность добросовестно представляет. Очень грустно, честно", – добавила она.

Продюсер Фидошные Виталий Челнок пояснил, что Ирина зарегистрирована как предприниматель лишь несколько месяцев, до этого все налоги платились от его имени.

Последние месяцы года, когда Ирина уже была налогоплательщиком, были большие затраты на шоу – костюмы, постановка, работа большой команды – и получилось, что налог на прибыль уплачивается меньше, поскольку были большие расходы. Гонорары за эти шоу Ирина получит в конце 2019 года, и тогда все будет видно в декларации. Еще надо учитывать, что и я остаюсь налогоплательщиком, и мы все исправно платим,
– добавил продюсер певицы.

 

 

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle KAZKA Дзидзьо Скандал
Источник: LifeStyle 24
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