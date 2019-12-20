Группа KAZKA поразила фольклорными мотивами в новой песне "Грай": видео

Украинская группа KAZKA не прекращает удивлять своих поклонников перед Новым годом. Музыканты анонсировали новый жаркий клип и презентовали новый ритмический трек "Грай".

Премьера песни состоялась на ютуб-канале KAZKA и сразу же привлекла внимание всех меломанов. Все потому, что музыканты в очередной раз мастерски соединили фольклорные мотивы с современными ритмами. А вот уже в заметке артисты объяснили, что в треке "Грай" они стремились показать: всем людям нужно выходить из виртуального мира для поиска особенного человека.

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В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти самого лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле – это же все, что нужно. Выбирай, с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!

– говорится в анонсе трека.

Известно, что песня "Грай" войдет в новый альбом группы KAZKA под названием NIRVANA. Пластинку уже презентовали в Киеве на закрытой вечеринке. А вот все фанаты коллектива смогут насладиться композициями 27 декабря.

Слушайте новую песню группы KAZKA – "Грай": аудио

KAZKA – "Грай": текст новой песни

Ой у полі на тополі

Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!

Де мій милий, чорнобривий?

Якого шукала, якого шукала.

Припев:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.

Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Припев:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я вам не загоєна ранка,

З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,

І від сліз міс-мокра майка.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Припев:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!