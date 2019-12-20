Группа KAZKA поразила фольклорными мотивами в новой песне "Грай": видео
Украинская группа KAZKA не прекращает удивлять своих поклонников перед Новым годом. Музыканты анонсировали новый жаркий клип и презентовали новый ритмический трек "Грай".
Премьера песни состоялась на ютуб-канале KAZKA и сразу же привлекла внимание всех меломанов. Все потому, что музыканты в очередной раз мастерски соединили фольклорные мотивы с современными ритмами. А вот уже в заметке артисты объяснили, что в треке "Грай" они стремились показать: всем людям нужно выходить из виртуального мира для поиска особенного человека.
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В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти самого лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле – это же все, что нужно. Выбирай, с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!
– говорится в анонсе трека.
Известно, что песня "Грай" войдет в новый альбом группы KAZKA под названием NIRVANA. Пластинку уже презентовали в Киеве на закрытой вечеринке. А вот все фанаты коллектива смогут насладиться композициями 27 декабря.
Слушайте новую песню группы KAZKA – "Грай": аудио
KAZKA – "Грай": текст новой песни
Ой у полі на тополі
Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!
Де мій милий, чорнобривий?
Якого шукала, якого шукала.
Припев:
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.
Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.
Припев:
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я вам не загоєна ранка,
З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,
І від сліз міс-мокра майка.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.
Припев:
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!