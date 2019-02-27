KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019

121 Читати новину українською
Группа KAZKA отказался от участия в Евровидении-2019
Группа KAZKA отказался от участия в Евровидении-2019 / Instagram / @kazkaband

Украинская группа KAZKA вслед за женским коллективом Freedom-Jazz отказалась от представления Украины на главном конкурсе Евровидения в Израиле. Кого выберут вместо группы и вообще будет ли Украина участвовать – пока неизвестно.

Об этом участники группы KAZKA сообщили в своем Instagram.

Читайте также: Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении-2019

Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.

Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели — нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром,
– обнародовала заявление группа KAZKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

blog_ava
Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет
сегодня
694
Теги: Скандал KAZKA Музыка Новости LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
сегодня 11:11 Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
Юлія Девда 10
Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
26 февраля 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
5243
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
26 февраля 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
7634
Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
26 февраля 00:31 Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
1023
Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
25 февраля 19:01 Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
638
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук