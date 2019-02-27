KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019

Украинская группа KAZKA вслед за женским коллективом Freedom-Jazz отказалась от представления Украины на главном конкурсе Евровидения в Израиле. Кого выберут вместо группы и вообще будет ли Украина участвовать – пока неизвестно.

Об этом участники группы KAZKA сообщили в своем Instagram.

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Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.

Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели — нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром,

– обнародовала заявление группа KAZKA.