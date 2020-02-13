KAZKA выпустит совместную песню с группой Kadebostany: анонс хита

Одна из самых популярных украинских групп KAZKA не прекращает радовать поклонников новыми музыкальными работами. Совсем скоро состоится премьера творческой коллаборации KAZKA и швейцарского коллектива Kadebostany.

4 марта в Дворце спорта состоится большой сольный концерт KAZKA. Там украинские артисты представят совместную работу Baby I'm ok с всемирно известной группой Kadebostany, которая станет специальным гостем на киевском концерте.

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На своей странице в инстаграме солистка KAZKA Александра Зарецкая делится с подписчиками кадрами со съемок клипа, которые проходили в столице Турции Стамбуле. На ролике, который опубликовала Саша, она и участник Kadebostany Гийом плачут. Однако, что именно вызвало у музыкантов слезы, можно будет узнать после презентации официального клипа.

Также Саша поделилась анонсом долгожданного хита Baby I'm ok.

Что известно о группе KAZKA?KAZKA – одна из самых популярных современных украинских групп, основана в 2017 году. Это настоящий музыкальный феномен, который за три года своего существования заполонил не только Украину, но и весь мир. Песня "Плакала" вошла в число 20-ти лучших украинских песен за последние 20 лет. Кроме этого она стала лучшей песней более чем в 10 странах Восточной Европы. Клип на этот трек имеет более 400 миллионов просмотров на ютубе и вошел в 100 лучших клипов мира.

KAZKA – Плакала: смотреть видео онлайн​

Что известно о группе Kadebostany?Kadebostany – известный швейцарский коллектив, музыка которого звучит в разных уголках мира уже 12 лет. Название Kadebostany означает "Европейское государство Кадебостани". Группа представляет себя, как целое государство. Она основана на принципах свободы, с собственным президентом Кадебостаном и национальной девой Аминой, которая воплощает в себе голос страны. Коллектив уже не раз выступал с концертами в Украине. Последнее выступление было в 2018 году на финальном эфире шоу "Танцы со звездами".

Kadebostany – Castle in the Snow: смотреть видео онлайн