46-летняя британская актриса закрутила роман с 23-летним музыкантом Гуди Грейсом. В сети раскритиковали новые отношения Кейт Бекинсейл с бойфрендом, который годится ей в сыновья. Однако звезда не стала игнорировать шквал недовольства фанатов и остро ответила публике.

В апреле этого года папарацци удалось разоблачить новый роман актрисы Кейт Бекинсейл, которая после развода с кинорежиссером Леном Вайсманом завязывает отношения только с молодыми парнями. После 15-летнего брака ее избранником был 26-летний комик Питер Дэвидсон, а сейчас она отдается чувствам с 23-летним рок-музыкантом Гуди Грейсом.

Под одним из инстаграм-постов у Кейт Бекинсейл посыпалась критика из-за романов с юными ребятами, которые являются почти сверстниками ее 21-летней дочери Лили. Звезда не сдержала своего возмущения и остро ответила хейтерам.

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"Почему вы встречаетесь с парнями, которые могли бы быть вашими детьми", – откровенно спросили фоловеры. Следует отметить, что комментарий оставили под видео актрисы с котом. Ради эффектного кадра она украсила свое лицо и домашнего любимца десятками глаз, однако эта фэшн-съемка значительно меньше заинтересовала сеть, чем подробности личной жизни.

Все мои отношения были только для того, чтобы раздражать вас,

– иронично и дерзко написала Кейт Бекинсейл.

В комментариях пользователи сети также посоветовали выбирать взрослых партнеров, однако актриса снова решила отшутиться. Она написала, что замужем за котом, а мужчина нужен разве ее кошке.

Напомним, что дочь Лили с пониманием относится к новым отношениям матери с вдвое младшим парнем и поддерживает ее выбор: "Кейт привлекают молодые и творческие ребята, это ее тип. Ей нравится проводить время с ними, ведь она любит быть в курсе последних трендов".