На прошлой неделе журнал Tatler опубликовал разоблачительную статью о Кейт Миддлтон и про ее отношения с Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская разгневана утверждениями, которые прозвучали в материале, и стремится добиться справедливости через суд.

О решительных намерениях Кейт Миддлтон информирует издание Daily Mail. Кенсингтонский дворец направил официальное письмо британского таблоида Tatler с просьбой удалить статью "Екатерина Великая", в которой раскрывают подробности конфликтов герцогини Кембриджской с Меган Маркл и ее возмущение отказом супругов от королевских полномочий.

Причина скандала здесь Кейт Миддлтон зла на Меган Маркл и считает ее эгоисткой, – СМИ

Кейт Миддлтон была в ярости суждениями, которые появились в материале журналистки Анны Пастернак. Наибольшее возмущение герцогини вызвали утверждения, что она чувствует себя будто в ловушке, ведь истощена увеличением полномочий. Королевская семья уверяет, что в статье "масса неточностей и ложных представлений", поэтому собирается бороться за справедливость в суде.

Осуждение монаршей семьи вызвали сравнение естественной худобы Кейт Миддлтон с фигурой принцессы Дианы, которая страдала от расстройств питания.

Это такая жестокая клевета. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в худшем проявлении,

– подчеркнул королевский источник.

Реакция издания Tatler на скандал

Кенсингтонский дворец опроверг множество суждений и отметил, что материал не был согласован перед публикацией. Главный редактор таблоида Tatler утверждает, что несколько месяцев назад они обсуждали сотрудничество над статьей "Екатерина Великая", поэтому категорические возражения королевской семьи – неправда.