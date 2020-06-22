Герцоги Кембриджские по случаю Дня отца поделились архивными фотографиями, на которых изображены вместе с отцами. Королевская чета поздравила родных с праздником.

Очаровательные фотографии опубликовали на официальной странице герцогов в Инстаграме. Вчера в мире отмечали День отца, поэтому Кейт и Уильям не остались в стороне. Они поделились редкими кадрами, которые умилили сеть.

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Принц Уильям с отцом

На первой фотографии изображен принц Уильям с отцом принцем Уэльским Чарльзом. На лицах обоих мужчин сияет улыбка. В посте под фото указано, что его автором является Кейт Миддлтон. Она сделала снимок в 2019 году в Сандрингеме.



Принц Уильям с отцом / Instagram / @kensingtonroyal

Кейт Миддлтон с отцом

На втором фото видно маленькую Кейт, которая позирует, сидя у отца на руках. Будущая герцогиня предстала перед камерой с родным отцом Майклом. Они оба изображены в клетчатых рубашках и синих брюках.

В комментариях к публикации пользователи сети отмечают, что сыновья Кейт – принцы Джордж и Луи, очень похожие на нее в детстве.



Кейт Миддлтон с отцом / Instagram / @kensingtonroyal

Поклонники любят узнавать новости из жизни Кейт и Уильяма, поэтому новые фотографии активно обсуждают и распространяют. За несколько часов публикация по случаю Дня отца набрала более миллиона лайков, а прокомментировали ее почти семь с половиной тысяч раз.