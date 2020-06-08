Герцоги Кембриджские порадовали своих поклонников редким семейным фото. Снимок пара запостила в сети в честь волонтеров.

На официальной странице королевской четы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Инстаграме появилось трогательное фото. Кадр был сделан еще в апреле. Но герцоги редко делятся фотографиями с детьми, поэтому эта публикация быстро взбудоражила сеть и вызвала активные обсуждения.

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Новое семейное фото герцогов Кембриджских

На душевной фотографии принц Уильям позирует вместе с двумя детьми – сыном – принцем Джорджем – и дочерью – принцессой Шарлоттой. Они сняты со спины, внук Елизаветы II держит в руках зонтик и вместе с детьми направляется к одному из домов в Сандрингеме. Там королевская семья находится на изоляции, чтобы уберечься от коронавируса.

Напомним, серию фотографий, на которых принцесса Шарлотта предстала в этом же платье и с такой же прической, опубликовали в сети в ее день рождения – 2 мая.



Принц Уильям с детьми / Instagram / @kensingtonroyal

В посте под фото указано, что публикация сделана в честь волонтеров: "Мы подошли к концу #VolunteersWeek ("Недели волонтеров") и герцоги Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья посетили одиноких пенсионеров, проживающих в Сандрингеме"