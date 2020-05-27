Кейт Миддлтон зла на Меган Маркл и считает ее эгоисткой, – СМИ

Хотя герцоги Кембриджские и Сассекские теперь живут за тысячи километров друг от друга, их информационная война продолжается. В прессе появляются все новые данные от инсайдеров, которые не скрывают, что между Кейт и Меган действительно вражда.

На днях представитель дворца анонимно рассказал журналу Tatler, что Кейт Миддлтон считает составление королевских обязанностей эгоистичным решением. По неофициальным данным, Меган Маркл повлияла на Гарри и убедила его, что в США им будет лучше жить. Однако герцоги Сассекские не учли много последствий, покинув семью.

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Так, инсайдер заявил, что Кейт Миддлтон возмущена и истощена. Она с Уильямом получила еще больше работы, поэтому времени на трех детей им иногда не хватает.

"Уильям и Кейт в воспитании детей действительно хотели быть практиками. А герцоги Сассекские фактически заставили их оставить детей на произвол судьбы ... Сейчас Кейт работает как генеральный директор компании, которая всегда находится на работе, но без собственной выгоды или права на выходные. Она в ярости из-за увеличения нагрузки", – заявил инсайдер.

Не забыли инсайдеры вспомнить, когда между Кейт и Меган испортились отношения. По их словам, это произошло в 2018 году, когда герцогиня Кембриджская хотела помочь родственникам со свадьбой. Тогда Кейт настаивала, чтобы Гарри и Меган придерживались всех протоколов, ведь о церемонии будут писать все мировые СМИ. Однако своенравная Маркл сделала все по-своему.

"Стояла жаркая погода. Вероятно, между Кейт и Меган разгорелся спор, нужно ли подружкам невесты надевать колготки или нет. Кейт считала, что от них нельзя отказаться, так как необходимо соблюдать протокол. А Меган не хотела. Судя по фото, она и победила", – добавил инсайдер.



Подружки невесты на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Неприязнь в общении герцогинь добавило и замечание Кейт Миддлтон касательно высокомерного поведения ее родственницы с персоналом. Из-за своенравного характера несколько помощников уволились из Кенсингтонского дворца, о чем неоднократно писали западные СМИ.

На самом деле между Кейт Миддлтон и Меган Маркл было много споров. Все потому, что жена принца Уильяма – сторонница королевских правил, а Меган считает их несколько устаревшими.

Представители Елизаветы II прокомментировали статью Tatler. Они заявили, что в публикации есть много искажений информации и неточностей. Однако где именно ошиблись инсайдеры, осталось только догадываться.