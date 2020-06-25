46-летняя супермодель Кейт Мосс стала звездой нового кампейн модного бренда Jimmy Choo. Она примеряла обувь новой коллекции Jimmy Choo Pre-Fall 2020, которую уже успели отметить популярные глянцы и поклонники осенних коллекций.

Новая обувь из коллекции Bohemian Glamour посвящена комфорту в сочетании с гламуром, бохо-шиком и винтажными элементами. Среди них – замшевые мюли с бахромой из кристаллов, черно-белые казаки, сандалии в греческом стиле, босоножки на тонких ремешках, туфли с заклепками и базовые белые кроссовки, сообщает Vogue UA.

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"Мне нравятся босоножки с изящными ремешками на высоких каблуках. Эта обувь моей мечты. И если бы я могла их носить каждый день, я бы это делала", – прокомментировала новую коллекцию Jimmy Choo 46-летняя модель.

Однако не только обувь элитной марки больше всего понравилась поклонникам, ведь в фотосессии Кейт Мосс примерила несколько очень стильных образов, передающих дух грядущей осени. Модель позировала в трендовом брючном костюме, в вечерних и летних платьях, а локация съемки не может не завораживать – роскошный интерьер дома и живописные пейзажи на улице. Для съемки модели сделали легкий нюдовий макияж и естественно уложили волосы.

Предлагаем самым убедиться в красоте новой фотосессии для бренда Jimmy Choo: