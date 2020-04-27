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Кейт Бекинсейл обратилась в полицию из-за преследования: детали

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Кейт Бекинсейл обратилась в полицию из-за преследований
Кейт Бекинсейл обратилась в полицию из-за преследований / Instagram / @katebeckinsale

46-летняя британская актриса заявила о преследовании неизвестным поклонником, который пытался пробраться в ее имение. Кейт Бекинсейл вызвала полицию, которая нашла рюкзак и даже допросили одного человека на месте происшествия.

Среди армии поклонников голливудских звезд не только фанаты, увлекающиеся кумирами, но и те, чья любовь или зависть переходит все границы дозволенного. Так, жертвой преследований стала актриса Кейт Бекинсейл. Как информирует издание Daily Mail, неизвестный хотел пробраться в ее имении в английском городе Брентвуд.

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Звезда вызвала полицию к собственному дому. Возле помещения Кейт Бекинсейл нашли оранжевый рюкзак, который принадлежал преследователю. Несколько полицейских в масках опросили неизвестного на месте происшествия. Несмотря на ажиотаж в собственном дворе, знаменитость так и не вышла из имения.

Следует отметить, что Кейт Бекинсейл не первый пытается противодействовать фанам, которые нарушают ее личное пространство. Три года назад ей пришлось отложить свое появление на светском мероприятии, так как преследователя задержали прямо перед публичным выходом звезды. Кроме того, за актрисой в течение нескольких лет следил одержим поклонник, который даже угрожал ей физически.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд LifeStyle
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