Кейт Бекинсейл подчеркнула стройную фигуру латексным нарядом: провокационное фото

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Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл / www.gettyimages.com

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой. Поэтому на днях она потрясла миллионную аудиторию в социальных сетях своими роскошными формами.

Новое эффектное фото Бекинсейл опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Кейт позирует в весьма провокативном и соблазнительном образе. Латексной юбкой и коротким топом актриса удачно подчеркнула свою стройную фигуру.

Дополнили образ гламурные очки, массивный черный бант и украшение для шеи.

 

Добавим, что все больше знаменитых женщин, которым около 50 лет, поражают своей идеальной фигурой. А секрет прост – спорт, здоровое питание, правильный уход за кожей и отсутствие вредных привычек. Поэтому такими советами может руководствоваться любая женщина и мужчина.

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Как рекомендуют звезды, главное – это не лениться. Ранее популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая поражает своей красотой, в интервью LifeStyle 24 заявила, что любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей.

Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,
– объяснила Сумская.

Кейт Бекинсейл (46)

 

Дженнифер Лопес (50)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Элизабет Херли (54)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Ольга Сумская Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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