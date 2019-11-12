Кейт Бекинсейл показала курьезное видео со своим котом

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Кейт Бекинсейл поделилась курьезным роликом
Кейт Бекинсейл поделилась курьезным роликом / Instagram / @katebeckinsale

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл озадачила и рассмешила поклонников новым роликом. 46-летняя звезда показала, как делает уборку в своем имении в Лос-Анджелесе.

На ролике, который Кейт Бекинсейл опубликовала на инстагарм-странице, видно, как знаменитость играет со своим котом. Актриса просто взяла животное и повытирала ним пол. При этом кот не двигался.

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Интересно, что "уборку" Кейт Бекинсейл устроила в лосинах, топе и обуви на каблуках. Поэтому в сети предположили, что ролик не был спонтанным, а актриса готовилась к его съемке.

Такой ролик вызвал неоднозначную реакцию среди 3,5 миллионов подписчиков блога звезды. Многие посмеялись над видео, назвав Кейт креативной домохозяйкой, а вот сотни пользователей сети осудили ее. Хейтеры заявили, что это издевательство над животным, а поведение Бекинсейл может вдохновить других на подобные видео.

Кто такая Кейт Бекинсейл?Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хелсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Кейт Бекинсейл была дважды замужем. До недавнего времени она находилась в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом, после чего закрутила роман с телеведущим Питом Дэвидсоном.

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Теги: Мир животных Курьезные новости Голливуд LifeStyle
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