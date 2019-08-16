Кейт Бекинсейл пошутила о своей внешности в детстве: архивное фото

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл показала поклонникам в социальных сетях свое детское фото и смешно прокомментировала, как выглядели ее зубы.

Архивное фото Бекинсейл опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии изображена маленькая Кейт с двумя хвостиками, которая ровно сидит на кресле и смотрит прямо в камеру.

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Будущая актриса одета в розовый свитер с белым кружевным воротником и широко улыбается фотографу. В подписи звезда пошутила о своих зубах, сравнив себя с бобром.

Мои зубы стали размером как у взрослого самца бобра довольно рано, поэтому я смогла в кратчайшие сроки уничтожить этот стол и стул и внести свой вклад в строительство плотины у моста Чисвик, который функционирует и по сей день,

– написала Бекинсейл.



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Пользователи в сети с юмором отреагировали на подпись актрисы и отметили в комментариях, что маленькая Кейт выглядит очень милой и забавной.

Добавим, что сейчас большинство снимков в Instagram Бекинсейл посвящает своей роскошной фигуре и внешности, которую она поддерживает с помощью регулярных тренировок в спортзале.

Кто такая Кейт Бекинсейл?Бекинсейл – это английская актриса, которая получила бешеную популярность по ролям в фильмах "Перл-Харбор", "Другой мир", "Ван Хельсинг", "Другой мир: Эволюция" и "Клик: с пультом по жизни".