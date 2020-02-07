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Кейт Бекинсейл продемонстрировала роскошный наряд на светском мероприятии: фото

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Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своим элегантным и изысканным вкусом. Знаменитость делится с поклонниками образами с вечеринок и церемоний и доказывает, что возраст не имеет никакого значения, ведь женщина прекрасна когда.

В свои 46 лет Кейт Бекинсейл выглядит красивой и привлекательной. Каждый раз, выходя в свет, женщина создает вокруг своей личности активные обсуждения. Ее красоте могут позавидовать многие представительницы прекрасного пола. Кейт знает, как выглядеть эффектно и нестандартно.

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На своей инстаграм-странице актриса распространила фото со светского мероприятия, которое проводил в Голливуде бренд Lancome. На это событие знаменитость пришла в белом платье от Solace London. Стоимость такого наряда составляет 885 долларов. Украшали платье пышная оборка на подоле и буфы на груди.

Бекинсейл соединила такое платье с открытыми босоножками белого цвета на высоком каблуке. Ее руки украшали перстни с бриллиантами, а в ушах были изысканные серьги.

На волосах звезда сделала легкие локоны, а в макияже сделала акцент на глазах. Изюминкой образа стали маникюр и педикюр шоколадного цвета.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл на вечеринке в Голливуде / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл на вечеринке в Голливуде / Instagram / @katebeckinsale

Предлагаем просмотреть подборку изысканных светских образов Кейт Бекинсейл.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Элегантная Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Роскошная Кейт Бекинсейл/ Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale​

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл на красной дорожке / Instagram / @katebeckinsale

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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