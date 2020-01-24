Кейт Бекинсейл засветила обнаженную грудь в комбинезоне: фото

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл в очередной раз эпатировала поклонников эффектным образом. На светской вечеринке 46-летняя звезда предстала перед камерами в комбинезоне, в котором засветила обнаженную грудь.

23 января в Лос-Анджелесе прошла одна из самых громких вечеринок января. Мероприятие, посвященное новым артистам США, организовала музыкальная платформа Spotify. Поэтому на вечеринке красовалась немало знаменитостей и их друзей. В частности, на событии побывали Хайди Клум с мужем Томом Каулитцом, эпатажный Билли Портер, певицы Lizzo, Билли Айлиш, Биби Рекса и другие. Однако наибольшее внимание привлекло появление Кейт Бекинсейл.

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На этот раз актриса выбрала для выхода полупрозрачный комбинезон, который подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Наряд имел пикантную зону декольте, поэтому все участники вечеринки могли увидеть пышную и обнаженную грудь Кейт Бекинсейл. А вот эффектности ее облику добавляли пышные шифоновые рукава, которые выглядели как из 2000-ых. Босоножки на каблуке и украшения завершили look актрисы.



Кейт Бекинсейл / Getty Images

Сопровождал сексуальную звезду Джонатан Волюк. Это уже не впервые мужчина красуется с Кейт Бекинсейл на светских событиях в Лос-Анджелесе, поэтому паре уже начали приписывать романтические отношения. Добавляет тем для сплетен и сама актриса: на инстаграм-странице она опубликовала провокационное видео с Джонатаном.

Джонатан Волюк – мой лучший выбор для всех случаев, за исключением бракосочетания и партнерства по танцам,

– написала Кейт Бекинсейл в сети.



Кейт Бекинсейл с Джонатаном Волюком / Getty Images