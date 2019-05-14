Кейт Бланшетт – 50: обладательница Оскара о доверии, честности и других правилах успешного брака

Глядя на нее, у любой красавицы могут появиться комплексы. Нет, не потому, что она идеальна, а потому что достигла всего, о чем может мечтать женщина. Кейт Бланшетт – дважды обладательница Оскара и счастливая жена единственного мужчины уже более 20 лет. Сегодня кумир миллионов, Кейт Бланшетт, празднует 50-летие. LifeStyle 24 подготовил интересный рассказ легендарной актрисы о ее личной жизни.

Во время одного из своих интервью голливудская актриса, которая имеет австралийские корни, сказала: "Возраст определяется личным ростом, а не прожитыми годами". Если верить выражению Кейт Бланшетт, то сегодня, 14 мая, ей должно было исполниться как минимум вдвое больше, чем 50, ведь на ее счету немало достижений и побед.

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Однако, несмотря на признание во всем мире и ассоциации с королевским Величеством, ей удается с легкостью проживать жизнь, не предоставляя своей знаменитости и половины реальной значимости. "Парадоксальная звезда" – так называют ее в узких кругах, а она всегда с улыбкой принимает правдивые шутки в свою сторону.

Кейт Бланшетт наделена особым талантом – оставлять за собой едва ощутимый, но узнаваемый шлейф, который будет манить вернуться в момент знакомства с ней как актрисой, женой, мамой и реализованной женщиной.



Кейт Бланшетт / GQ

Соединить в себе четыре альтер эго – не каждому под силу, а она делает это без всяких стараний и максимально непринужденно. Вероятно, за легкий подход к жизни Кейт Бланшетт полюбил ее первый и единственный мужчина, с которым они празднуют уже более 20 лет счастливой семейной жизни.

Что интересно, о знакомстве со своим мужем Кейт Бланшетт вспоминает довольно неоднозначно. Своим рассказом о начале их отношений актриса в очередной раз доказывает, что внешность – обманчива.

По словам знаменитости, во время ее первой встречи с Эндрю Аптоном, которая состоялась в 1996 году, он произвел на нее впечатление наглого и самоуверенного эгоиста, а он в свою очередь подумал, что Кейт – замкнутая, скучная и надменная. Однако профессия сыграла свою роль и благодаря общим друзьям впоследствии они стали чаще видеться. И после того, как познакомились ближе, симпатии было не скрыть. Они поцеловались во время игры в покер. После этого они как пара повстречались несколько дней и Кейт поняла, что это тот человек, за которого она хочет выйти замуж. А он "через космос" почувствовал желание своей любимой и через три недели попросил ее руки и сердца. С тех пор прошло более 20 лет, а они до сих пор такие же влюбленные, романтические и счастливые.

Первое правило – думать о другом больше, чем о самом себе

Свадьба уже довольно известной актрисы Кейт Бланшетт со сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном, состоялась 29 января в 1997 году. Возможно, секрет их семейного счастья спрятан в желании, которое влюбленные загадали в канун Нового года, но фанаты знаменитостей уверяют, что это легкий нрав и безграничные чувства друг к другу обеспечили им статус образцов. Что бы это ни было, осуществленная ​​новогодняя мечта или титанический труд над собой, пока Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон является одним из самых образцовых звездных супругов.

Да, мне самой не верится. Неужели 20 лет вместе ?! Кажется, только вчера поженились. А сколько всего было за эти годы: рождение детей, работа, переезды из Англии в Австралию и из Австралии в Америку,

– такими словами начинала рассказ о своих отношениях с мужем 50-летняя Кейт Бланшетт.



Кейт Бланшетт / Getty Images

Сразу после слов о переезде в США актриса добавляет, что их семья не живет в самом Нью-Йорке, а предпочла тихий и уютный пригород, который похож на деревню. Главной причиной, которая способствовала такому выбору, стала профессия ее мужа, 53-летнего Эндрю Аптона.

Мой муж – писатель, ему необходима тишина и покой,

– так аргументирует переезд в спокойный городок популярная голливудская актриса.

Несмотря на то, что для его профессии и привычного темпа больше подходит шумный, светский и активный образ жизни, она выбирает сторону своего мужа, который нуждается в тишине.

Правило второе – быть рядом и любить друг друга в любом настроении и при любых обстоятельствах

Как отметила звезда самых популярных фильмов последнего десятилетия, в их жизни, как и в жизни других пар, бывали разные периоды, но при любых обстоятельствах они с Эндрю всегда оставались одним целым.

Наши с мужем отношения все время меняются: от тихой радости к каким-то довольно нервным периодам. Как-то журналисты написали, что Эндрю мне изменяет. Его заметили за объятиями с 27-летней актрисой Хэрриет Дайер возле одного из баров в Сиднее, компромат вызвал бурю, всюду заговорили о предстоящем разводе пары. Я среагировала спокойно, а муж – возмущался из-за лжи,

– призналась Кейт Бланшетт о скандальных новостях от СМИ.

Она призналась, что ей сразу позвонила девушка с фотографий и извинилась за сплетни, ведь они с мужем Кейт Блантешш дружили уже несколько лет.



Кейт Бланшетт и ее муж Эндрю Аптон / Getty Images

Правило третье – доверять

Продолжением этой истории стали не скандалы, не угрозы и не выяснение отношений с представителями СМИ со стороны актрисы, а всего одна фраза, которую она сказала в своем интервью о ложной информации.

Я доверяю Эндрю на все сто, как и он мне. Главная сила наших с Эндрю отношений заключается в честности и доверии,

– заверила звезда.

После этого она добавила, что никогда не читает о себе новостей, потому что, как правило, после нескольких просмотренных страниц, даже у их идеальной семьи могут возникнуть недоразумения. Доверие друг к другу Кейт Бланшетт обуславливается тем, что их нет в социальных сетях, чтобы избегать лишних соблазнов прочитать "желтую прессу" и у них есть доступы к почтовым ящикам друг друга. Однако это сделано не с целью контроля, а для того, чтобы помогать друг другу с работой.

И, пользуясь случаем, всем заявляю: у нас с Эндрю все хорошо! И семьей я руковожу как хорошо отлаженным механизмом,

– заверила знаменитость.

Правило четвертое – радоваться успехам своей половинки

Следующим правилом в отношениях 50-летней Кейт Бланшетт и 53-летнего Эндрю Аптона является умение радоваться за достижения своего любимого человека.

Мы двое – самодостаточные личности. Мы – партнеры, а не соперники. И муж, вопреки слухам, вовсе не завидует моей успешной карьере и не считает, что находится в тени моей славы. Его успех – мой успех, а мой – его. И мы оба это, к счастью, понимаем,

– обнажила душу Кейт Бланшетт.

По ее словам, если бы они с Эндрю думали по-другому, с их браком могло бы случиться даже хуже, ведь среди звезд есть немало примеров, когда муж не выдержал популярности жены и решил уйти из отношений, чтобы остаться сильным. Однако у пары, которая вышла замуж через три недели после знакомства, закулисье отношений полностью соответствуют поведению, которое они демонстрируют перед камерами папарацци.

Эндрю – моя вторая половинка. Я снова и снова влюбляюсь в него каждый раз, когда он, например, меня смешит. И так, отношения наши, как я уже сказала, меняются, но между нами всегда остаются уважение, нежность и чувство юмора,

– подчеркнула Кейт Бланшетт еще одни важные составляющие отношений.



Кейт Бланшетт с мужем / Getty Images

Правило пятое – несмотря на преданность и любовь к партнеру, не забывать о своей сущности

Кому, как не 50-летней звезде и образцовой жене знать об особенностях женского поведения, которые никогда не стоит забывать. Да! Кейт Бланшетт настойчиво рекомендует быть настоящей собой в отношениях прежде всего.

Как-то актрису спросили о ее сценических нарядах, после чего о ее личном гардеробе и влиянии мужа на ее выбор. Кейт удивленно отреагировала, несколько секунд помолчала, собираясь с мыслями, а потом ответила, четко дав понять, что на его выбор не может повлиять даже любимый человек.

Мужчина дает мне советы и еще какие! Он у меня очень старомодный: любит, когда я одеваю твидовую юбку, вязаный кардиган и очки. Такая типичная школьная библиотекарша. И, хоть мужа я обожаю, но что мне носить, решаю сама,

– уверенно подтвердила 50-летняя Кейт Бланшетт.