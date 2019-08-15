Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры

259 Читати новину українською
Кейт Бланшетт на премьере "Куда ты пропала, Бернадетт?"
Кейт Бланшетт на премьере "Куда ты пропала, Бернадетт?" / Getty Images

Голливудская киноактриса Кейт Бланшетт сообщила, что планирует завершить карьеру. Об этом она заявила в ходе премьеры фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"в Нью-Йорке 12 августа, где сыграла главную роль.

Звезда объяснила, что когда зрители посмотрят фильм с ее участием, то поймут, что ей, наконец, пора покинуть кинематограф. Что она имела конкретно в виду – сказать трудно, но ее главная героиня является архитектором, которая проходит через кризис творчества. Об этом сообщают на Vulture.

Читайте также: "Маленькие женщины": вышел первый трейлер фильма с Эммой Уотсон и Сиршей Ронан – увлекательное видео

Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. Я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да. Пришло время ей остановиться". Я заранее извиняюсь,
– заявила кинознаменитость.

Возможно, именно из-за смены приоритетов и нехватки вдохновения она хочет оставить киноиндустрию. Стоит добавить, что в одном из последних интервью 50-летняя австралийка намекала на то, что задумывается над изменением привычного ритма жизни.

"Мне придется снова выйти на сцену в нижнем белье, а я думаю в это время, почему я не кормлю цыплят и не читаю Пруста? Пришло время остановиться", – отмечала она.

Добавим, что украинская премьера фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"состоится 5 сентября 2019 года.

Кто такая Кейт Бланшетт? Кейт Бланшетт – известная австралийская киноактриса, сыгравшая более чем в 50 лентах за свою кинокарьеру. Актриса получила невероятную популярность благодаря ролям в фильмах "Елизавета", "Авиатор", кинотрилогии "Властелин Колец" и других. Женщина была номинирована на несколько десятков наград, и получила две премии "Оскар" за фильмы "Жасмин" (2014) и "Авиатор" (2005), две премии "Золотой глобус" и три кинопремии "BAFTA".

blog_ava
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
сегодня
4775
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
сегодня 10:24 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1980
Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
16 августа 12:06 Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
276
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
16 августа 10:12 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
526
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
16 августа 09:04 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 3344
День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
15 августа 11:22 День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
Юлія Турелик 478
Новости
Больше новостей
Залиште відгук