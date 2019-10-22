Кейт Хадсон через год после родов обнажилась топлесс: пикантное фото

Голливудская киноактриса Кейт Хадсон, которая в прошлом году в третий раз стала мамой, уже через месяц после родов могла похвастаться стройной фигурой. 40-летняя звезда объяснила, что похудеть на 27 килограммов ей помогло правильное питание. Поэтому сейчас Хадсон смело позирует под объективами камер, едва прикрыв голую грудь рукой.

Чувственная фотосъемка состоялась для бренда "HappyxNature", который пропагандирует легкость и любовь к природе. Он стремится минимизировать использование невозобновляемых ресурсов, поэтому одежду изготавливают из органических и переработанных тканей. Возможно, именно такая особенность бренда спровоцировала киноактрису быть как можно более натуральной, сняв на одной из фотографий голубую блузу с откровенным декольте.

Читайте также: 150-килограммовая модель показала обнаженное фото с сыном и рассказала о послеродовой депрессии

Такую открытость Кейт Хадсон объяснила невыносимой жарой на побережье. На другой фотографии в инстаграме актриса все же надела блузу в сочетании с черными туфлями и зауженными брюками. Звезда выглядела очень эффектно как в одежде, так и без нее.



40-летняя Кейт Гадсон без блузы и в ней / Instagram / @katehudson

Фоловери одобрительно оценили обе фотографии, осчастливив звезду сотнями комплиментов в комментариях. За менее чем половина суток сообщение собрало более 100 тысяч лайков.

Что известно о личной жизни Кейт Хадсон? В 2000-2007 годах модель и актриса Кейт Хадсон была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера Расселла Робинсона. Впоследствии она имела несколько тяжелых и неблагополучных отношений, после чего в 2010 году связала свою судьбу с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем Хоун Беллами, однако в 2014 Мэтт и Кейт объявили о своем разводе. В начале 2018-го стало известно, что женщина узаконила отношения с другом детства – музыкантом Дэнни Фудзикавой, с которым имела роман около года. 2 октября 2018 года Кейт Хадсон родила от него дочь, которую назвала именем Рани в честь дедушки мужа – Рона Фудзикавы.