Кейт Хадсон умилила сеть фотографиями с дочкой

Голливудская актриса Кейт Хадсон в очередной раз поделилась семейными фотографиями. На этот раз звезде удалось сделать фото с маленькой дочкой Роуз.

Американская актриса хотя и взяла паузу в творческой карьере, однако не забывает радовать поклонников моментами из личной жизни. На своей странице в инстаграме многодетная мама часто делится семейными кадрами. На днях она опубликовала два нежных фото с младшей дочерью Рани Роуз.

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Кейт воспитывает двух дочерей и сына, которых часто показывает в своем блоге. Недавно ей удалось сделать снимок с годовалой дочкой Роуз. На фото звездная мама позирует в желтом халате и с хвостиком на голове. Маленькая Роуз одета в платье с цветочным принтом. Волосы девочки собраны в красивую прическу. Мама и дочь мыло улыбаются.

Мое утреннее солнышко. В таком платье с прической может отправляться на Оскар,

- подписала публикацию Хадсон.

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