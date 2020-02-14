24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Кейт Хадсон умилила сеть фотографиями с дочкой

0 Читати новину українською
Кейт Хадсон и ее дочь Роуз / Instagram / @katehudson

Голливудская актриса Кейт Хадсон в очередной раз поделилась семейными фотографиями. На этот раз звезде удалось сделать фото с маленькой дочкой Роуз.

Американская актриса хотя и взяла паузу в творческой карьере, однако не забывает радовать поклонников моментами из личной жизни. На своей странице в инстаграме многодетная мама часто делится семейными кадрами. На днях она опубликовала два нежных фото с младшей дочерью Рани Роуз.

Читайте также: Невероятные масштабы Ким Кардашян ошеломила игровой комнатой детей

Кейт воспитывает двух дочерей и сына, которых часто показывает в своем блоге. Недавно ей удалось сделать снимок с годовалой дочкой Роуз. На фото звездная мама позирует в желтом халате и с хвостиком на голове. Маленькая Роуз одета в платье с цветочным принтом. Волосы девочки собраны в красивую прическу. Мама и дочь мыло улыбаются.

Мое утреннее солнышко. В таком платье с прической может отправляться на Оскар,
- подписала публикацию Хадсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Предлагаем посмотреть подборку волшебных фотографий детей знаменитой актрисы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 

К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
сегодня
1538
Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные мамы Звездные дети LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 февраля 14:50 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 618
13 февраля 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19614
13 февраля 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 821
12 февраля 20:32 Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова 1001
12 февраля 18:26 Что надеть на Валентина: подборка лучших образов
Юлія Турелик 288
Новости
Больше новостей
Залиште відгук