Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком – СМИ

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Маленькая дочь герцогини Кембриджской принцесса Шарлотта подогрела слухи о четвертой беременности своей матери. Как пишут иностранные СМИ, девочка похвасталась в новой школе тем, что совсем скоро во второй раз станет старшей сестрой, ведь ее мама ожидает появления еще одной дочери.

О том, что принцесса Шарлотта рассказала о четвертой беременности Кейт Миддлтон, пишет New Idea.

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"У мамочки будет еще одна девочка", – сказала дочь герцогини Кембриджской своим одноклассникам.

Как говорится в издании, принцесса Шарлотта выглядела очень серьезной, когда хвастала будущим пополнением в семье. Добавим, что обычно Кейт Миддлтон надевает свободную одежду длиной миди, поэтому сложно заметить округлившийся живот на первых неделях беременности.

Пока официального подтверждения или опровержения слухов о четвертом ребенке от Кенсингтонского дворца не было.

кейт міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Пока герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и малыша Луи. Если Кейт Миддлтон в четвертый раз станет мамой, в связи с королевскими правилами, она не будет выполнять поручения Кенсингтонского дворца и изредка принимать участие в светских мероприятиях. Зато принц Уильям продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее СМИ писали, что британские эксперты убеждены, что принц Уильям и его очаровательная супруга объявят о четвертом ребенке до конца 2019 года.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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