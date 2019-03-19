Кейт Миддлтон и Елизавета II впервые вышли в свет вдвоем: фото

Впервые королева Великобритании Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вдвоем вышли в свет. Они вместе посетили открытие здания Буш-хауса в Королевском колледже в Лондоне.

Для совместного выхода с королевой в кампус Strand, где теперь представлены новейшие средства обучения, супруга принца Уильяма надела серое твидовое платье от Catherine Walker с плотными черными колготами и туфлями на устойчивых каблуках.

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Завершила образ Кейт Миддлтон небольшая черная шляпка и клатч в тон.



Кейт Миддлтон / Getty Images

Зато Елизавета II выбрала более яркий наряд – королева примерила розовое пальто от Stewart Parvin с головным убором в тон, который украшен цветами, и черные перчатки.

Добавим, что британская королева является патроном этого колледжа и уже посещала данный кампус в 2002 и 2012 годах.



​Елизавета II и Кейт Миддлтон / Getty Images



​Елизавета II и Кейт Миддлтон / Getty Images



​Елизавета II и Кейт Миддлтон / Getty Images