Кейт Миддлтон и Меган Маркл с принцами впервые за долгое время появились на публике вместе: фото

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Королевская семья
Королевская семья / www.gettyimages.com

Королевская семья собралась в субботу, 9 ноября, на поминальной службе в Королевском Альберт-Холле, чтобы почтить память погибших в войне солдат. Для герцогов Кембриджских и Сассекских это стал первый совместный выход за последние четыре месяца.

Еще раньше принц Гарри рассказывал, что они с братом принцем Уильямом идут "разными путями". 9 ноября две королевские супружеские пары сидели в одной ложе, но очень далеко друг от друга. Кейт Миддлтон с Уильямом были сразу возле королевы Елизаветы II с правой стороны, а слева, к слову, сидели принц Чарльз и его жена Камилла.

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Зато Меган Маркл и Гарри стояли во втором ряду позади премьер-министра Бориса Джонсона. Добавим, что королевская семья сидит именно в порядке своего титула, а не из-за вероятной вражды, о которой пишут британские таблоиды.

Для выхода в свет Меган Маркл выбрала черное жаккардовое платье длины миди с вырезом  декольте из коллекции дизайнера Erdem. Герцогиня Сассекская дополнила образ лодочками от Aquazzura Deneuve Bow pointy toe. На наряде есть брошь с красным маком, которая является символом памяти военнослужащих, погибших в войне.


Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала стройную фигуру в темно-синем платье. Кэтрин выбрала не менее интересный аксессуар для головы из масс-маркета: обруч от Zara, который стоит не больше 800 гривен.


Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images


Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images


Возле королевы сидели принцы Чарльз и Уильям / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Принц Уильям Принц Гарри Меган Маркл Кейт Миддлтон Королівська сім'я Новости LifeStyle
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