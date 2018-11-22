Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в нарядах одинакового цвета: какой из них лучше – Ваше мнение
С тех пор Меган Маркл стала женой принца Гарри, общественность охотно сравнивает ее стиль с известной красавицей Букингемского дворца – Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская уже имеет негласный статус иконы стиля, а каждый ее публичный выход отмечается триумфом.
Однако не только Кейт Миддлтон может выглядеть скромно и в то же время эффектно. Меган Маркл тоже не уступает в этом, демонстрируя элегантные платья во время официальных и светских мероприятий.
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Вчера, 21 ноября, герцогини выбрали для анонсированных мероприятий наряд в одном цвете – марсале. Так, Кейт Миддлтон посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки. На встречу с учеными она надела костюм с короткой юбкой от Paule Ka. К наряду жена принца Уильяма подобрала черную водолазку, плотные колготы и обувь на устойчивом каблуке.
А вот Меган Маркл решила проведать соавторов своей книги – участниц сообщества Hubb Community Kitchen. Для встречи Меган Маркл надела пальто от Club Monaco и платье. Плотные черные колготки и туфельки завершили стильный look герцогини Сассекской.
Стоит отметить, что образы двух герцогинь были очень похожими. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, какой наряд вам понравилось больше.
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