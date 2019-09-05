Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели принцессу Шарлотту в школу: милые кадры

У герцогов Кембриджских сегодня двойной праздник, ведь вместе с принцем Джорджем, который идет в этом году в школу в 3 класс, в элитное учебное заведение пошла и его младшая сестра – 4-летняя принцесса Шарлотта. Дети будут учиться в Thomas's Battersea School в Лондоне, где год обучения в заведении стоит 23 тысячи долларов.

Первые кадры с прибытия королевской семья во двор лондонской школы появились на странице Кенсингтонского дворца в Инстаграме. Известно, что семья прибыла в школу на автомобиле Land Rover Discovery, за рулем которого был Уильям, примерно в 8:15 утра 5 сентября.

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"Принцесса Шарлотта впервые приехала в школу Thomas's Battersea School, присоединившись к старшему брату принцу Джорджу", – говорится в сообщении.

Принцесса Шарлотта выглядела уверенной и радостной в первый день школы, и охотно здоровалась с директором заведения – Хелен Хаслем. Королевские родители – Кейт Миддлтон и принц Уильям – рядом несли черные портфели своих детей и обменялись несколькими фразами, кто и как провел лето, после чего вместе с детьми ступили за порог школы.

Стоит добавить, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые пошел в школу 7 сентября 2017 года. Школа Thomas's Battersea расположена в южном районе Лондона, в 25-30 минутах езды от Кенсингтонского дворца. Стоимость образования здесь составляет 23 тысячи долларов в год.

Поскольку королевские особы официально не имеют фамилий, потому что в этом нет технической необходимости, юной принцессе в первые дни учебы дадут "школьную" фамилию - Шарлотта Кембридж. У ее брата принца Джорджа в свою очередь "школьная" фамилия Джордж Кембридж. С первых дней обучения, кроме уроков, девушка будет посещать балетный кружок, поскольку любит танцевать.