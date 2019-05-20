Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейными снимками с детьми: милые кадры

Несмотря на то, что герцоги Кембриджские обязаны вести насыщенную публичную жизнь, своих троих детей они пытаются оберегать от лишних камер и официальных выходов. Однако иногда Кейт Миддлтон и принц Уильям открывают кулисы частной жизни и делятся трогательными фотографиями, на которых они в полном семейном составе.

Накануне на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram представители королевской семьи опубликовали их семейные фотографии. Вероятно, после прогулки Кейт Миддлтон по Саду дикой природы (Chelsea Flower Garden) в одиночистве она решила провести там время с семьей.

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Принц Уильям с женой и тремя детьми провели время на свежем воздухе в невероятно красивом саду. Их общий выход получил название "Назад к природе". О совместном проведении времени позаботилась 37-летняя Кейт Миддлтон. Она вместе со своими помощниками и ландшафтными дизайнерами организовала выставку цветов в Челси.

Перед камерами принц Луи, который недавно отпраздновал свой первый день рождения, показал, как научился ходить, а 4-летняя принцесса Шарлотта сидела на качелях в весеннем платье в цветочный принт. И вместе с ними старший брат, 5-летний принц Джордж, предстал перед камерами босиком.



Принцесса Шарлотта / Instagram / @hellomag