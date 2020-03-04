Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине: как пара завершила день в Ирландии

Вчера, 3 марта, герцоги Кембриджские прилетели в Ирландию с официальным визитом. Рабочая поездка членов королевской семьи продлится три дня. Кейт Миддлтон вместе с мужем продемонстрировала несколько увлекательных образов и не обошла вниманием культовую достопримечательность Дублина – музей пива Гиннес.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в Ирландию для того, чтобы наведаться в несколько местных организаций, поддерживающих молодежные проекты. Уже в аэропорту их ждали папарацци, которые в течение дня сопровождали герцогов Кембриджских. Королевская пара уже успела встретиться с президентом и первой леди Ирландии.

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Майкл Хиггинс и Сабина Койн показали супругам резиденцию в Дублине и устроили своеобразную экскурсию по Саду Памяти. В конце дня их остановкой стал музей пива Гиннес, который славится далеко за пределами Ирландии. Президент устроил Кейт Миддлтон и принцу Уильяму довольно своеобразный прием, который соответствует традициям государства. Локацией стал бар "Гравитация" при музее. Почетных гостей из Британии угостили культовым ирландским напитком – кружкой темного пива.

Кейт Миддлтон во второй раз за день сменила наряд, однако осталась верной изумрудному цвету, который является традиционным для страны за необычайное богатство природы. На герцогине яркое платье марки The Vampire's Wife, стоимость которого составляет около 27 тысяч гривен.

Она соединила наряд длины миди с бархатными туфлями-лодочками от испанского дома моды Manolo Blahnik и золотистым клатчем Wilbur&Gussie. Среди аксессуаров – бюджетные серьги от демократичной марки H&M, которые заменили королевские бриллианты. Легкий макияж и укладка довершили безупречный вечерний look.