Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу в Норфолке: герцогиня надела любимое пальто

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram/ @hrhtheduchessofcambridge

Члены королевской семьи Великобритании посетили традиционную службу для британских монархов. Герцог и герцогиня Кембриджские вместе с королевой Елизаветой II прибыли в храм, в Сандрингеме. Для выхода в свет Кейт Миддлтон надела пальто, в котором ранее уже была замечена на светских мероприятиях.

Традиционно для королевской семьи Великобритании вечером 6 января в городке Норфолк, в Сандрингеме, проводилась церковная служба. Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом прибыли на службу пешком, здороваясь с собравшимися у храма поклонниками, а королева Елизавета приехала на автомобиле.

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Кейт Миддлтон приняла несколько букетов цветов, а также разговаривала и обнималась со зрителями. Для службы, которая проходила в церкви Святой Магдалены, герцогиня Кембриджская решила надеть пальто от Catherine Walker & Co, в котором уже появлялась на публике в Норвегии в 2018 году. Тогда супруга принца Уильяма носила под сердцем их сына Луи. Из-под пальто выглядывало зеленое платье в белый горошек. В этом году Кейт Миддлтон дополнила образ туфлями-лодочками и бриллиантовыми серьгами.

 

Королева Елизавета прибыла на службу в бежевом пальто, к которому подобрала шляпку в тон. На левом плече монарха Великобритании была массивная бриллиантовая брошь.

Королева Єлизавета
Королева Елизавета / Instagram / @royal.addicted
Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Елизавета II Мода Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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