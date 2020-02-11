24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий выход с принцем Чарльзом и Камиллой

50 Читати новину українською
Королевская семья / Instagram / @hellomag

Герцоги Кембриджские вместе с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской посетили Медицинский реабилитационный центр обороны в Лафборо. Общий выход этих членов королевской семьи стал первым с 2011 года.

Сначала монаршей семье провели экскурсию по заведению, где они встретились с пациентами, которые проходят реабилитационные занятия в тренажерном зале. Также принцы посетят семинар по протезированию.

Читайте также: Кейт Миддлтон в сети сравнили с принцессой Дианой и дали ей неофициальный титул

Центр работает с октября 2018 года. Учреждение обеспечивает реабилитационное лечение военнослужащих, пострадавших во время боевых действий, неврологических или других травм и болезней.

Кейт Миддлтон для такого выхода выбрала темно-синий костюм в стиле милитари от Alexander McQueen. Он состоял из жакета и юбки. Такой наряд герцогиня соединила с сапогами темно-синего цвета. Ее украшали аккуратные серьги и колечко. Красивая укладка и макияж с акцентом на глаза гармонично сочетались с ее образом.

Герцогиня Камилла была одета в зеленое пальто с брошью и бежевой блузкой и черные брюки. Дополнила этот наряд сапогами, шляпой и перчатками черного цвета. Среди аксессуаров добавила серую сумку. Макияж Камиллы был с акцентом на глаза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

Наряды принцев были такими же чрезвычайно изысканными, как и их спутниц.

 

Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
28427
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Принц Уильям Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:36 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 244
сегодня 16:34 Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников второго полуфинала
Квітослава Туз 1200
сегодня 13:47 Лучшие друзья – бриллианты: самые дорогие украшения Оскара-2020
Марта Вересюк 122
сегодня 12:44 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 28427
сегодня 11:20 Международный день женщин и девушек в науке: 6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
Настя Сукач 15326
Новости
Больше новостей
Залиште відгук