Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий выход с принцем Чарльзом и Камиллой

Герцоги Кембриджские вместе с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской посетили Медицинский реабилитационный центр обороны в Лафборо. Общий выход этих членов королевской семьи стал первым с 2011 года.

Сначала монаршей семье провели экскурсию по заведению, где они встретились с пациентами, которые проходят реабилитационные занятия в тренажерном зале. Также принцы посетят семинар по протезированию.

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Центр работает с октября 2018 года. Учреждение обеспечивает реабилитационное лечение военнослужащих, пострадавших во время боевых действий, неврологических или других травм и болезней.

Кейт Миддлтон для такого выхода выбрала темно-синий костюм в стиле милитари от Alexander McQueen. Он состоял из жакета и юбки. Такой наряд герцогиня соединила с сапогами темно-синего цвета. Ее украшали аккуратные серьги и колечко. Красивая укладка и макияж с акцентом на глаза гармонично сочетались с ее образом.

Герцогиня Камилла была одета в зеленое пальто с брошью и бежевой блузкой и черные брюки. Дополнила этот наряд сапогами, шляпой и перчатками черного цвета. Среди аксессуаров добавила серую сумку. Макияж Камиллы был с акцентом на глаза.

Наряды принцев были такими же чрезвычайно изысканными, как и их спутниц.