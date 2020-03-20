Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили выход во время пандемии: фото

Даже в разгар коронавируса королевская семья выполняет свои полномочия. Герцоги Кембриджские вместе посетили отделение скорой помощи в Лондоне, чтобы поблагодарить сотрудников за их образцовую работу во время эпидемии.

Представители британской монархии всегда акцентировали внимание общества на важных проблемах. Даже в то время, когда смертельный вирус стремительно уносит жизни людей по всему миру, Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменили своим принципам и обязанностям.

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Ранее герцог Кембриджский записал видеообращение к гражданам. Он призвав сплотиться вместе и помогать финансово благотворительным организациям, которые заботятся о тех, кто пострадал от коронавируса. Теперь королевская чета решила лично выразить благодарность медработникам.

Кейт Миддлтон и принц Уильям совместно посетили отделение скорой помощи в Кройдоне. Пара поблагодарила персонал Национальной службы здравоохранения за усиленную круглосуточную работу и ответственность на фоне вспышки коронавируса в Великобритании.

Люди с разным опытом, навыками и из разных сфер жизни сближаются ради общего блага. Все мы должны осознавать свою роль, если мы собираемся защищать наиболее уязвимых,

– заявили герцоги Кембриджские.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, что обработали руки антисептиком перед тем, как начать общение с работниками. Кроме того, супруги публично подчеркнули, что сейчас стоит действовать согласно советам специалистов: оставаться дома в случае проявления симптомов простуды, избегать контактов с людьми, чтобы уменьшить распространение вируса.

Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала сдержанный элегантный наряд: брючный костюм розового цвета от демократической британской марки Marks & Spencer и воздушную блузку кремового цвета. Образ дополнили серебристые туфли-лодочки, легкая укладка и дневной макияж.

Напомним, что по состоянию на 20 марта в Великобритании зафиксировано более 3 тысяч инфицированных, среди которых показатель смертности составил 144 человека. Правительство страны сегодня закрыло все заведения общественного питания, ночные клубы, театры, кинотеатры, спортзалы и развлекательные центры. Кроме того, власть будет выплачивать 80% заработной платы наемным работникам, которые вследствие ограничений остались без дохода.



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